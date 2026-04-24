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Verso il 25 aprile: Brescia rende omaggio ai caduti della Resistenza

Anna Colonghi
Anpi e Fiamme Verdi hanno organizzato un corteo da via Fiume fino allo stabilimento Iveco in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione
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Cgil in corteo per la Liberazione
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Brescia questo venerdì si è svegliata nel segno della memoria e dell’impegno civile. Alle ore 9 è partito da via Fiume il corteo organizzato da Anpi insieme alle Fiamme Verdi, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione. Un lungo serpentone di cittadini, rappresentanti istituzionali e associazioni ha attraversato le vie della città per rendere omaggio ai caduti della Resistenza, molti dei quali legati proprio alla storia industriale del territorio e agli stabilimenti cittadini, come quello Iveco. Un momento partecipato, segnato da bandiere e striscioni, che ha unito diverse generazioni nel ricordo della lotta contro il nazifascismo.

La cerimonia

  • Anpi e Fiamme Verdi ricordano i caduti della Resistenza
    Anpi e Fiamme Verdi ricordano i caduti della Resistenza - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Anpi e Fiamme Verdi ricordano i caduti della Resistenza
    Anpi e Fiamme Verdi ricordano i caduti della Resistenza - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Anpi e Fiamme Verdi ricordano i caduti della Resistenza
    Anpi e Fiamme Verdi ricordano i caduti della Resistenza - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Anpi e Fiamme Verdi ricordano i caduti della Resistenza
    Anpi e Fiamme Verdi ricordano i caduti della Resistenza - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Anpi e Fiamme Verdi ricordano i caduti della Resistenza
    Anpi e Fiamme Verdi ricordano i caduti della Resistenza - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Anpi e Fiamme Verdi ricordano i caduti della Resistenza
    Anpi e Fiamme Verdi ricordano i caduti della Resistenza - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Il corteo si è concluso al Cippo ai Caduti, nel piazzale di Palazzo Uffici di via Volturno, dove si è svolta la cerimonia ufficiale. Qui sono intervenuti il presidente provinciale dell’Anpi Brescia Lucio Pedroni, la sindaca di Brescia Laura Castelletti e il rettore dell’Università degli Studi di Brescia Francesco Castelli. Nel corso degli interventi è stato ribadito il valore attuale della Resistenza, non solo come memoria storica ma come riferimento per il presente: difesa della democrazia, dei diritti e della partecipazione civile. Una commemorazione che, anche quest’anno, ha saputo trasformarsi in un momento di riflessione collettiva e di forte coesione per la comunità bresciana.

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Festa della LiberazioneAnpi BresciaFiamme Verdi
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