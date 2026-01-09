Giornale di Brescia
Verolavecchia: auto sfreccia in centro, falcia un pedone e scappa

Paolo Bertoli
L’automobilista, un uomo di 62 anni, è stato individuato e denunciato per omissione di soccorso, lesioni e fuga dopo incidente. L’investito dovrà essere operato al femore. Video choc diffuso dai carabinieri
Loading video...
L'investimento del pedone a Verolavecchia
Le immagini riprese dalle telecamere di un negozio raccontano tutto. Un’auto a forte velocità in centro abitato che travolge due persone e il conducente che non si ferma a prestare soccorso. Le indagini dei carabinieri hanno fatto il resto e la persona è stata individuata e denunciata per omissione di soccorso, lesioni e fuga dopo incidente.

I fatti sono accaduti la sera di lunedì 5 gennaio a Verolavecchia. Per le indagini le immagini delle telecamere non erano abbastanza nitide da fornire un numero di targa, ma i frammenti rimasti sul posto hanno permesso di rintracciare la vettura.

Un uomo di 62 anni è stato denunciato e la sua auto mostra danni ritenuti compatibili con l’incidente. Uno dei due investiti ha riportato la frattura del femore e dovrà essere operato.

  3. Ricarica la pagina se necessario