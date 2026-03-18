Vento sulle Alpi, cabina dell’ovovia precipita in Svizzera: un morto
La vittima si trovava da sola, il mezzo è precipitato a causa delle forti raffiche che oggi hanno raggiunto i 130 chilometri orari
L'ovovia è precipitata a Engelberg - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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Una persona è morta nell’incidente avvenuto nella stazione sciistica svizzera di Engelberg, dove una cabina dell’ovovia è precipitata a causa del forte vento che ha raggiunto oggi i 130 chilometri orari. Lo ha riferito la polizia cantonale di Nidvaldo, citata dalla Rsi, Radiotelevisione svizzera. La vittima si trovava da sola nella cabina caduta.
La polizia federale, contattata dall’ambasciata italiana a Berna, ha escluso il coinvolgimento di cittadini italiani.
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