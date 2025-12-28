Ventenne trovato privo di sensi a Desenzano: soccorso per overdose

Lo hanno trovato a Desenzano riverso a terra, privo di conoscenza. È scattato così l’allarme al numero unico di emergenza 112, che ha fatto intervenire in pochi minuti una pattuglia dei carabinieri e un equipaggio del 118.

Il giovane, un ventenne, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i sanitari gli hanno somministrato una terapia a base di Narcan, farmaco utilizzato nei casi di sospetta overdose da oppiacei. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Desenzano, il ragazzo non sarebbe stato vittima di aggressione.

L’ipotesi più accreditata è quella di un malore dovuto a un eccesso nell’assunzione di sostanze stupefacenti, che gli avrebbe causato la perdita di coscienza e la conseguente caduta. Dai primi rilievi, infatti, sul corpo del giovane non sono stati riscontrati segni compatibili con un’azione violenta.

Il ventenne è stato trovato nei pressi del parcheggio di un noto locale notturno di Desenzano. Dagli accertamenti svolti finora emerge l’assoluta estraneità dei gestori dell’esercizio pubblico ai fatti.

Giunto in ospedale in codice rosso, il giovane si è risvegliato dopo qualche tempo, manifestando però uno stato di forte agitazione. Per questo motivo i sanitari hanno ritenuto necessario sedarlo, al fine di monitorarne le condizioni e controllarne le reazioni. Sulla vicenda proseguono le indagini dei carabinieri.