Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Ventenne trovato privo di sensi a Desenzano: soccorso per overdose

Roberto Manieri
Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo non sarebbe stato vittima di aggressione
Indagano i carabinieri di Desenzano - © www.giornaledibrescia.it
Indagano i carabinieri di Desenzano - © www.giornaledibrescia.it
AA

Lo hanno trovato a Desenzano riverso a terra, privo di conoscenza. È scattato così l’allarme al numero unico di emergenza 112, che ha fatto intervenire in pochi minuti una pattuglia dei carabinieri e un equipaggio del 118.

Il giovane, un ventenne, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i sanitari gli hanno somministrato una terapia a base di Narcan, farmaco utilizzato nei casi di sospetta overdose da oppiacei. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Desenzano, il ragazzo non sarebbe stato vittima di aggressione.

L’ipotesi più accreditata è quella di un malore dovuto a un eccesso nell’assunzione di sostanze stupefacenti, che gli avrebbe causato la perdita di coscienza e la conseguente caduta. Dai primi rilievi, infatti, sul corpo del giovane non sono stati riscontrati segni compatibili con un’azione violenta.

Il ventenne è stato trovato nei pressi del parcheggio di un noto locale notturno di Desenzano. Dagli accertamenti svolti finora emerge l’assoluta estraneità dei gestori dell’esercizio pubblico ai fatti.

Giunto in ospedale in codice rosso, il giovane si è risvegliato dopo qualche tempo, manifestando però uno stato di forte agitazione. Per questo motivo i sanitari hanno ritenuto necessario sedarlo, al fine di monitorarne le condizioni e controllarne le reazioni. Sulla vicenda proseguono le indagini dei carabinieri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
giovanesostanze stupefacentiDesenzano
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario