«Vent’anni di Areadocks, modello di innovazione e aggregazione»

Alberto Marengoni, l’ad del locale divenuto ormai un brand conosciuto in tutta Italia: «È il concentrato delle mie passioni»

L'Areadocks non è un ristorante, ma un «concetto» - © www.giornaledibrescia.it

Sfugge alle definizioni. Sfugge anche al tempo che passa. E anzi, gli anni che ha aggiunto – fino ad arrivare, in questi giorni, ai suoi primi 20 – sono stati, e sono, una risorsa. La chiave, un pezzo dopo l’altro come in un gioco a incastro, per fare di una zona di carico e scarico ferroviario, un anonimo complesso di capannoni alla prima periferia di una città di provincia, una meta da visitare ormai quasi obbligatoriamente se si passa da Brescia. O da vivere e frequentare abitualmente, a seco