Venerdì 8 marzo sciopero generale, a Brescia rischio disagi per il trasporto pubblico

Le sigle sindacali hanno organizzato per venerdì 8 marzo uno sciopero generale di 24 ore a livello nazionale «contro ogni violenza, l’autonomia differenziata per il salario minimo e per i diritti delle donne» proprio nel giorno della Festa a loro intitolata.

Anche Brescia sarà interessata dalla protesta, con il trasporto pubblico che potrebbe risentirne. Brescia Mobilità in tal senso comunica come il servizio autobus di Brescia e Desenzano del Garda potrebbe essere interessato da alcune modifiche da inizio del servizio alle 6, dalle 9 alle 11.30 e dalle 14.30 fino a fine servizio. Potrebbero inoltre verificarsi temporanei disagi al servizio mezz’ora prima e mezz’ora dopo lo sciopero.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi anche al Customer Care aziendale che è attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle 7.30 alle 22 e può essere contattato chiamando il numero 030.3061200, scrivendo via WhatsApp al numero 340.0702227, scrivendo una mail a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità su Facebook e Twitter.