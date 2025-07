Velivolo caduto, le indagini passano dal parere del consulente

Aperto un fascicolo in Procura per omicidio colposo. Secondo le prime ricostruzioni Sergio Ravaglia aveva i brevetti necessari per pilotare e trasportare un passeggero

3 ' di lettura

Quello che è rimasto dell'aereo precipitato martedì sulla Corda Molle - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Stabilire se da quei coriandoli di carbonio, fusi dallo spaventoso incendio che si è scatenato in seguito allo schianto, si possa risalire alla causa dell’incidente. È questa la domanda rivolta nel pomeriggio di ieri al consulente dell’Ansv (Agenzia nazionale per la sicurezza dei voli) convocato a Brescia dal procuratore Francesco Prete e dal sostituto Giovanni Tedeschi che sono al lavoro nel tentativo di spiegarsi perché, attorno alle 13 di martedì, il Freccia Rg dell’avvocato milanese Sergio R