Vede i poliziotti, lancia a terra la droga e prova a scappare

È accaduto ieri in città in via Solferino: il ragazzo, poi arrestato, ha cercato di liberarsi degli involucri con all’interno 50 grammi di hashish

A A Riduci Ingrandisci Alla vista degli agenti si è allontanato, gettando a terra alcuni involucri, e quando ha capito che lo stavano inseguendo ha tentato invano di scappare. I poliziotti della Questura di Brescia hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio un giovane trovato in possesso di 50 grammi di hashish. È accaduto ieri in città in via Solferino: è qui che gli agenti hanno visto il ragazzo buttare a terra la droga, che è stata poi recuperata e sequestrata.

