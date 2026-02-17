Giornale di Brescia
Vede i carabinieri, getta la droga e scappa: arrestato a Brescia

Roberto Manieri
L’uomo, un 37enne di origine marocchina, risulta irregolare sul territorio nazionale: era in possesso di 50 grammi di hashish
La droga sequestrata
La droga sequestrata
Un 37enne marocchino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato dai carabinieri a Brescia per possesso di droga e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile mentre tentava di fuggire gettando via un involucro con circa 50 grammi di hashish. Sono stati sequestrati 20 euro e lo stupefacente.

L’arrestato è stato denunciato anche per la violazione amministrativa e penale relativa alla sua posizione di irregolarità sul territorio nazionale e sarà processato con rito direttissimo.

