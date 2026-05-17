Vasto incendio in un’azienda di rottami ferrosi a Prevalle

Un vasto incendio è divampato dalla mezzanotte di oggi all’interno di un’azienda specializzata nel trattamento di rottami ferrosi nel Comune di Prevalle, mobilitando decine di Vigili del Fuoco provenienti da diversi distaccamenti della provincia e dalla sede centrale di Brescia.

L’entità del rogo e la particolare conformazione dell’area hanno richiesto un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti di Salò, Chiari, Desenzano del Garda, Orzinuovi, Cunettone e della Sede Centrale, con un totale di 31 operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.