Vasto incendio in un’azienda di rottami ferrosi a Prevalle

Un vasto incendio è divampato dalla mezzanotte di oggi all’interno di un’azienda specializzata nel trattamento di rottami ferrosi nel Comune di Prevalle, mobilitando decine di Vigili del Fuoco provenienti da diversi distaccamenti della provincia e dalla sede centrale di Brescia.
L’entità del rogo e la particolare conformazione dell’area hanno richiesto un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti di Salò, Chiari, Desenzano del Garda, Orzinuovi, Cunettone e della Sede Centrale, con un totale di 31 operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.
Per fronteggiare l’emergenza sono state impiegate quattro autopompe serbatoio, cinque autobotti pompa, un’autoscala, il Carro Aria destinato alla ricarica delle bombole utilizzate dai soccorritori e la Botte Volumetrica, una cisterna con capacità di circa 28 mila litri d’acqua, fondamentale per sostenere il continuo approvvigionamento necessario durante le operazioni.
A supporto dei Vigili del Fuoco sono intervenuti anche i tecnici di A2A, impegnati nel garantire il rifornimento idrico delle autobotti, mentre i tecnici di Arpa Lombardia sono stati allertati per effettuare le verifiche ambientali legate alla nube e ai materiali coinvolti nell’incendio. Presenti inoltre i Carabinieri, incaricati dei rilievi e degli accertamenti di competenza.
Non si registrano feriti. Le operazioni di bonifica e spegnimento, protrattesi per diverse ore, risultavano in fase di conclusione nella mattinata.