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Vasto incendio in un’azienda di rottami ferrosi a Prevalle

Dalla notte impegnate numerose squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da tutta la provincia. Sul posto anche tecnici Arpa, carabinieri e personale A2A per garantire l’approvvigionamento idrico. Nessun ferito
Ubaldo Vallini
L'incendio a Prevalle - Foto Vigili del Fuoco © www.giornaledibrescia.it
L'incendio a Prevalle - Foto Vigili del Fuoco © www.giornaledibrescia.it

Un vasto incendio è divampato dalla mezzanotte di oggi all’interno di un’azienda specializzata nel trattamento di rottami ferrosi nel Comune di Prevalle, mobilitando decine di Vigili del Fuoco provenienti da diversi distaccamenti della provincia e dalla sede centrale di Brescia.

L’entità del rogo e la particolare conformazione dell’area hanno richiesto un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti di Salò, Chiari, Desenzano del Garda, Orzinuovi, Cunettone e della Sede Centrale, con un totale di 31 operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Fumo e fiamme visibili da grande distanza - © www.giornaledibrescia.it
Fumo e fiamme visibili da grande distanza - © www.giornaledibrescia.it

Per fronteggiare l’emergenza sono state impiegate quattro autopompe serbatoio, cinque autobotti pompa, un’autoscala, il Carro Aria destinato alla ricarica delle bombole utilizzate dai soccorritori e la Botte Volumetrica, una cisterna con capacità di circa 28 mila litri d’acqua, fondamentale per sostenere il continuo approvvigionamento necessario durante le operazioni.

A supporto dei Vigili del Fuoco sono intervenuti anche i tecnici di A2A, impegnati nel garantire il rifornimento idrico delle autobotti, mentre i tecnici di Arpa Lombardia sono stati allertati per effettuare le verifiche ambientali legate alla nube e ai materiali coinvolti nell’incendio. Presenti inoltre i Carabinieri, incaricati dei rilievi e degli accertamenti di competenza.

Non si registrano feriti. Le operazioni di bonifica e spegnimento, protrattesi per diverse ore, risultavano in fase di conclusione nella mattinata.

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incendiometalli ferrosiPrevalle
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