Variante di Lonato, carreggiata est chiusa per tre notti

Tra il 23 e il 26 ottobre sarà vietato il transito ai veicoli nelle ore notturne per lavori
Lavori alla galleria San Zeno - © www.giornaledibrescia.it
Lavori alla galleria San Zeno - © www.giornaledibrescia.it
A causa di lavori prima della galleria San Zeno, la carreggiata est della Variante di Lonato dal resterà chiusa al traffico dal chilometro 34+000 nelle notti di giovedì 23, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, dalle ore 20 alle ore 7 del giorno successivo.

Per i veicoli in transito sarà obbligatorio uscire allo svincolo su via Mapella, che verrà chiuso in entrata per i viaggiatori diretti a Brescia. Saranno inoltre chiusi gli svincoli di via Bortoletto e via Bettola in direzione Brescia nelle notti di martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre 2025, dalle ore 20 alle ore 7 del giorno successivo.

Variante di Lonatogalleria San ZenolavorichiusuraLonato del Garda
