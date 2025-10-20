Variante di Lonato, carreggiata est chiusa per tre notti

A causa di lavori prima della galleria San Zeno, la carreggiata est della Variante di Lonato dal resterà chiusa al traffico dal chilometro 34+000 nelle notti di giovedì 23, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, dalle ore 20 alle ore 7 del giorno successivo.

Per i veicoli in transito sarà obbligatorio uscire allo svincolo su via Mapella, che verrà chiuso in entrata per i viaggiatori diretti a Brescia. Saranno inoltre chiusi gli svincoli di via Bortoletto e via Bettola in direzione Brescia nelle notti di martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre 2025, dalle ore 20 alle ore 7 del giorno successivo.