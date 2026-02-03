Vannacci: «Proseguo per la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtà»

«Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l'Italia. Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. Da oggi Futuro Nazionale è una realtà».

L’ormai ex vicesegretario della Lega ed eurodeputato, Roberto Vannacci, conferma così, sui social, la decisione, di uscire dal partito guidato da Matteo Salvini dando vita a una nuova formazione politica.