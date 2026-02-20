Danneggiano auto in sosta in centro, vandali identificati e denunciati
La Polizia di Stato ha individuato e denunciato 2 pregiudicati bresciani, un 33enne e un 25enne, per aver danneggiato auto in sosta nel centro cittadino. Gli agenti sono intervenuti grazie alla segnalazione di un residente che li aveva sorpresi a rigare la carrozzeria di alcune vetture in via Spalto San Marco. I poliziotti hanno così rintracciato i malviventi, sequestrando chiavi e altri oggetti.
La misura
I 2 uomini sono stati denunciati per danneggiamento volontario aggravato e il 33enne anche per falsa dichiarazione a Pubblico Ufficiale. La Questura ha emesso la misura di prevenzione personale dell'Avviso orale di pubblica sicurezza, finalizzata alla Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
