Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Danneggiano auto in sosta in centro, vandali identificati e denunciati

La Polizia di Stato ha individuato un 33enne e un 25enne pregiudicati, dopo la segnalazione di un residente di Brescia che li aveva sorpresi a rigare delle vetture
Righe su una portiera, immagine rappresentativa
Righe su una portiera, immagine rappresentativa
AA

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato 2 pregiudicati bresciani, un 33enne e un 25enne, per aver danneggiato auto in sosta nel centro cittadino. Gli agenti sono intervenuti grazie alla segnalazione di un residente che li aveva sorpresi a rigare la carrozzeria di alcune vetture in via Spalto San Marco. I poliziotti hanno così rintracciato i malviventi, sequestrando chiavi e altri oggetti.

La misura

I 2 uomini sono stati denunciati per danneggiamento volontario aggravato e il 33enne anche per falsa dichiarazione a Pubblico Ufficiale. La Questura ha emesso la misura di prevenzione personale dell'Avviso orale di pubblica sicurezza, finalizzata alla Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
auto danneggiateatti vandaliciBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario