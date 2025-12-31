Giornale di Brescia
Vandali alla primaria di Cazzago, divelte le piantine fuori dalla scuola

«I bambini avevano voluto mettere delle piante in un’aiuola per celebrare i fratellini nati e le sorelline nate», ha scritto il sindaco Fabrizio Scuri in un post su Facebook
Una delle piantine divelte a Cazzago San Martino - Foto fb Fabrizio Scuri
Una delle piantine divelte a Cazzago San Martino - Foto fb Fabrizio Scuri
Atto vandalico a Cazzago San Martino nella notte. Come scrive il sindaco Fabrizio Scuri in un post su Facebook «stamattina sono state trovate divelte le piantine fuori dalla Scuola Primaria».

«L’atto è grave, non tanto per il danno economico quanto per quello che significavano quegli alberi per la Scuola stessa, gli insegnanti e gli alunni. I bambini avevano voluto mettere delle piante in questa aiuola per celebrare i fratellini nati e le sorelline nate. Come Comune avevamo condiviso questa bella iniziativa. Vediamo se riusciamo a capire chi sono gli stupidi che hanno fatto questo...avrei voglia di dire aggettivi peggiori, mi fermo a stupidi...», ha proseguiro il sindaco.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

