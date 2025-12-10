Giornale di Brescia
Vandali armati di estintore, grossi danni alla palestra di Capodimonte

Elisa Cavagnini
L’indignazione del sindaco di Castenedolo Pierluigi Bianchini: «I colpevoli si facciano avanti»
La palestra di Capodimonte nel mirino dei vandali
La palestra di Capodimonte nel mirino dei vandali
La porta forzata, l’estintore utilizzato per imbrattare ovunque. Questo lo scenario che si presentava martedì mattina: la palestra di Capodimonte a Castenedolo è infatti finita nel mirino dei vandali la notte tra l’8 e il 9 dicembre.

Nelle prime ore del mattino è stato il sindaco Pierluigi Bianchini, mentre passava nei pressi dell’immobile comunale, a notare che l’ingresso risultava manomesso. «Qualche istante più tardi, avvisate le forze dell’ordine, è stato possibile appurare l’accaduto e la scena trovata è stata davvero triste – commenta il primo cittadino – poiché l’estintore, dispositivo di enorme importanza in grado di salvare vite e prevenire catastrofi, è stato utilizzato come un gioco e il suo contenuto è stato sparso dappertutto, tra pavimenti e muri del corridoio e della palestra. L’atto vandalico che è avvenuto è stato doppiamente irrispettoso e ha danneggiato l’intera comunità, beffandosi del senso civico che dovrebbe caratterizzare tutti i cittadini».

A seguito della scoperta, sono state avviate le indagini e, per questo motivo, non è stato dato immediato annuncio dell’accaduto. Nelle vicinanze dell’edificio colpito, vi sono alcune telecamere i cui filmati sono ora al vaglio delle autorità competenti. «Di certo, un’ammissione di responsabilità sarebbe un gesto auspicabile – prosegue Bianchini –, ma non ci illudiamo e lasciamo che le indagini facciano il loro corso». Nel frattempo, numerose delle attività previste in queste giornate nella palestra comunale della frazione, come ad esempio l’ora di educazione fisica delle classi della scuola primaria, sono state annullate, un’impresa di pulizie è al lavoro per sistemare la palestra e renderla nuovamente pienamente fruibile. I danni sono ingenti, considerando anche la necessità di riparare quanto danneggiato dai malviventi, oltre alla tinteggiatura.

palestravandaliestintoreCastenedoloCapodimonte
