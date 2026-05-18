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Vandali al cimitero di Rovato: colpito l’altare della cappella

Alcune strutture in legno e i paramenti, divelti, sono stati gettati all’esterno. Si cercano i responsabili
Daniele Piacentini
I danni provocati dai vandali - © www.giornaledibrescia.it
I danni provocati dai vandali - © www.giornaledibrescia.it

Grave gesto di vandalismo al cimitero del Duomo, la più popolosa delle frazioni di Rovato. La cappella del camposanto è stata vandalizzata da ignoti. Colpito in particolare l’altare. Alcune strutture in legno e i paramenti, divelti, sono stati gettati all’esterno, sulla piccola scalinata che conduce alle sepolture.

Le indagini

I fatti sarebbero avvenuti in pieno giorno, domenica. Ad accorgersene, a metà pomeriggio, alcune residenti, che si erano recate a fare visita ad alcuni loro congiunti. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Chiari, per i primi rilievi e per capire chi abbia commesso un gesto che ha colpito subito la frazione rovatese, abitata da circa duemila persone.

A poca distanza dall’ingresso del cimitero c’è una telecamera comunale, incaricata di controllare gli ingressi e le uscite dal territorio rovatese. Anche attraverso le immagini si cercherà di risalire agli autori.

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