Vandali al Museo Orma di Pezzaze, pareti imbrattate e mobili rotti

È stato un brusco risveglio quello dei gestori del Museo Orma (officina delle radici museo archeologico) di Pezzaze, che questa mattina hanno trovato l’intera struttura messa a soqquadro. «Abbiamo aperto i locali dopo una segnalazione giunta in Comune – ha raccontato Jennifer Bontacchio, presidente di ScopriValtrompia, l’associazione che si occupa di gestire il museo –. Un passante abituale che tutte le mattine si reca vicino alla struttura con il suo cane ha notato ieri che la finestra era stata divelta. Stamattina quindi ci siamo recati a controllare, trovando di fronte ai nostri occhi uno spettacolo impietoso».

Pareti imbrattate, oggetti distrutti

Qualcuno si era infatti introdotto nei locali dell'Archeolab, presumibilmente nella notte tra martedì e mercoledì, rovesciando oggetti, imbrattando le pareti con le tempere – con le quali sono state anche messe fuori uso le prese elettriche -, rompendo alcuni dei reperti e spargendo sacchetti dello sporco ovunque. «Sono sparite anche le chiavi della porta del bagno – ha aggiunto Bontacchio – che speriamo non sia stato imbrattato». Sulle pareti, alcune scritte in quello che sembrerebbe arabo «ma ho fatto tradurre le frasi ad alcuni studenti delle scuole del paese che lo parlano – ha precisato Bontacchio – e si tratta di parole senza senso, sgrammaticate, e che la sintassi è scorretta. Qualcuno ha probabilmente provato a scimmiottare la lingua per far ricadere le colpe su qualcun altro».

Il museo dell’Alta Valle

L’Archeolab, inaugurato due anni fa, viene di solito sfruttato nella stagione estiva, che si sarebbe dovuta aprire a breve. «Già da domenica avremmo dovuto avere le prime scolaresche per i progetti di Pcto, ora dobbiamo capire come muoverci in vista delle varie visite che abbiamo in programma». Riguardo all’accaduto è stata sporta denuncia ai carabinieri: il museo si trova purtroppo in una zona isolata e lontana dal paese, e non sono state installate telecamere nelle vicinanze. «È un vero peccato, e un danno per tutto il paese, visti gli investimenti fatti da tutta la comunità», ha concluso Bontacchio.