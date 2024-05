Vandali a Bagnolo Mella: cartelli stradali divelti e danneggiati

Cartelli divelti e segnali stradali manomessi, indagini in corso a Bagnolo Mella. Una situazione che preoccupa, soprattutto per le conseguenze che l’abbattimento di un segnale di «stop», ad esempio, potrebbe avere sulla circolazione stradale.

Da inizio anno sono parecchie le zone nelle quali Polizia locale e Carabinieri rinvengono segnaletica danneggiata. «Purtroppo non sono situazioni dovute al maltempo o causate da incidenti - spiega il vicesindaco reggente Cristina Almici -, ma frutto dell’azione di ignoti».

Bilancio e indagine

Fatti sui quali sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. «Dopo la tromba d’aria che si era abbattuta su Bagnolo a luglio dello scorso anno - precisa il comandante della Polizia locale Nicola Caraffini -, l’Amministrazione comunale era intervenuta per ripristinare i cartelli. A fine 2023 avevamo eseguito una ricognizione sul territorio ed era tutto in ordine. Purtroppo da gennaio, in zone non videosorvegliate, abbiamo notato il costante ripetersi di quelli che per noi sono atti vandalici in piena regola».

In quattro mesi, in determinate area comunali, ad esempio la strada del cimitero, il quartiere limitrofo a Montirone, la zona industriale o le vie adiacenti al Parcobaleno, il conto totale della segnaletica abbattuta è di circa quaranta cartelli. Così gli agenti della Polizia locale, in collaborazione con i Carabinieri, hanno avviato le indagini per riuscire a scoprire sia gli autori di questi atti vandalici ma anche le ragioni dei loro gesti. Non passa settimana infatti, che non vengano trovati segnali sradicati. «Sono situazioni pericolosissime che possono dare vita a incidenti stradali anche molto gravi - precisa il comandante Caraffini -. Fortunatamente per il momento non è avvenuto il peggio, ma chi non è pratico del paese e arriva da fuori zona, non vede il segnale di "stop", o magari quello di "dare la precedenza", e passando senza potrebbe causare gravi incidenti».

Da inizio anno l’Amministrazione comunale ha speso parecchie migliaia di euro per ripristinare la segnaletica stradale danneggiata. Criticità sono state segnalate anche sulle pagine social del Comune nelle quali l’amministrazione comunica l’avvio delle indagini e chiede ai cittadini che sanno di mettersi in contatto con la Polizia locale.