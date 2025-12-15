Giornale di Brescia
CronacaValtrompia e Lumezzane

Rapine, estorsioni anche a disabili: arrestati otto giovanissimi

Paolo Bertoli
Minorenni all’epoca dei fatti hanno colpito tra il 2022 e il 2025 nei comuni di Sarezzo, Gardone Valtrompia, Villa Carcina e Concesio
Arrestati otto giovanissimi: le immagini delle telecamere di videosorveglianza
Otto giovanissimi, tutti minorenni all’epoca dei fatti, sono stati arrestati dai carabinieri di Villa Carcina e Gardone Valtrompia per una serie di rapine, estorsioni e atti persecutori ai danni di coetanei commessi tra il 2022 e il 2025 nei comuni di Sarezzo, Gardone, Villa Carcina e Concesio.

Tre degli arrestati sono stati collocati in comunità, cinque hanno l’obbligo di permanenza in casa. I carabinieri hanno anche eseguito una quindicina di perquisizioni e nel complesso gli indagati nella ampia attività coordinata dalla Procura per i minorenni sono 25.

«I provvedimenti costituiscono il completamento dell’attività che aveva portato, lo scorso, 16 settembre 2024 all’esecuzione di 7 misure cautelari nei confronti dei soggetti maggiorenni del gruppo, condannati a maggio 2024 a pene detentive tra i 2 e gli 8 anni. L’indagine, condotta dalla Stazione CC di Villa Carcina, è stata avviata a seguito di alcuni episodi di rapine ed aggressioni commesse da giovani sia italiani che stranieri nel territorio della bassa e media Val Trompia, ed ha permesso, grazie alle dichiarazioni di testimoni, all’analisi delle videocamere e dei telefoni sequestrati nei vari interventi, di individuare i presunti responsabili negli odierni indagati. In particolare è emersa l’esistenza di un sodalizio non verticistico denominato «069», costituito da maggiorenni e minorenni, i cui appartenenti hanno condotto episodi delittuosi caratterizzati da violenza nei confronti di vittime minorenni o con disabilità» scrivono i carabinieri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

