A Vallio Terme la panchina gigante per ammirare il lago di Garda

Erano oltre trecento i convenuti in località Bernacco, nel comune di Vallio Terme, desiderosi di assistere a un doppio evento di grande suggestione.

Si è cominciato alle prime luci dell’alba, con il concerto proposto dal corpo bandistico Mario Zambelli, diretto da Daniela Gozzi, reso ancora più particolare dal fatto che quest’anno ricorre il 45esimo anniversario di fondazione dell’ensemble.

A seguire, l’inaugurazione di una panchina gigante, la numero 363 del circuito «Big Bench Community», donata alla comunità dalla famiglia dell’imprenditore Giancarlo Garofolini. Dalla panchina, collocata ai piedi della rocca medievale a un’altitudine di circa seicento metri, lo sguardo spazia a 360 gradi sulla valle, con vista sul lago di Garda.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco del paese Attilio Musesti e il consigliere regionale Floriano Massardi, che hanno sottolineato come l’installazione della panchina gigante rossa e azzurra rappresenti non soltanto un’attrazione turistica, ma pure un simbolo di condivisione per Vallio Terme e il suo territorio.