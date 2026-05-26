Vallcamonica, dalla Regione 198mila euro per sentieri ed eventi

Dai sentieri che collegano il fondovalle all’Altopiano del sole agli eventi nei borghi, la Valle Camonica prova a fare un altro passo avanti come destinazione turistica unitaria. La Regione ha approvato entrambi i progetti presentati dal territorio camuno sul bando «Itinerari ed eventi in Lombardia 2026», premiando una rete di 21 Comuni, più la Comunità montana e il consorzio turistico Thermae&Ski, con 198mila euro di contributi, su un investimento complessivo di circa 250mila.

Il percorso ad anello

Il primo intervento finanziato riguarda gli itinerari turistici. Capofila è Borno, insieme ad Angolo, Braone, Cerveno, Cividate, Losine, Lozio, Malegno, Ossimo e Piancogno. Il progetto, intitolato «I sentieri della Valle Camonica: le antiche vie verso l’Altopiano del sole», prevede la creazione di un itinerario di oltre cento chilometri percorribile a piedi, pensato per recuperare gli antichi collegamenti tra i borghi del fondovalle e l’Altopiano bornese.