Valcamonica: musica, fiaccolate sugli sci e cibo per salutare le feste

Ponte di Legno e l’alta Valcamonica hanno aperto il nuovo anno con un calendario di eventi e iniziative capaci d’intrecciare spettacoli, cultura, tradizioni, sport e divertimento, trasformando il rush finale delle vacanze in una festa diffusa tra le sei località della zona. Si tratta di un programma pensato sia per i turisti sia per i residenti, che affianca alle giornate sugli sci e alle passeggiate nella natura un ventaglio di iniziative collaterali.

Il programma

Tra gli appuntamenti da non perdere, nella giornata di oggi, al palaghiaccio è previsto «Temù on ice», uno spettacolo che unisce sport e intrattenimento, mentre a Vezza torna «Aperitivando a Grano», esperienza enogastronomica nel borgo di Grano, con degustazioni di prodotti tipici cotti nei tradizionali forni a legna (disponibile un servizio navetta dal centro del paese). A Ponte di Legno, nella piazza centrale, sempre oggi alle 18, ultimo appuntamento del Winter music festival, che ha proposto per tutta la durata delle feste concerti dal vivo. Prosegue poi, a Precasaglio, una delle iniziative più gradite del Natale, ovvero le fiabe nel bosco incantato.

Tra gli eventi più suggestivi di tutte le vacanze in alta Valcamonica ci sono le fiaccolate dei maestri di sci: domani alle 21 va in scena l’ultimo evento dalla pista Paradiso al passo del Tonale, con al termine fuochi d’artificio, musica e vin brulé.

Aria di novità, invece, a Vezza, dove domani e dopo andrà in scena la prima edizione di Profumi divini, un viaggio sensoriale tra i sapori e i profumi di 25 delle migliori cantine e aziende agricole italiane, con stand di street food per accompagnare la degustazione e masterclass per approfondire, imparare e lasciarsi ispirare dai sapori del vino (al centro eventi Adamello dalle 15 alle 24). Non manca l’attenzione alla cultura e alla memoria del territorio, con musei aperti, mostre fotografiche e incontri tematici, che raccontano la storia e le tradizioni dell’alta Valle.

Eventi per tutti

Centralità

Il fulcro del divertimento resta Ponte di Legno, con la sua piazza centrale illuminata, dove quest’anno non è stato allestito l’Ice bar: «La scelta è dettata anche per ragioni atmosferiche, visto l’innalzamento delle temperature – spiega Marco Bulferetti, manager del Nazionale e del Joy –, ma abbiamo deciso di dedicare più attenzione all’apreski, con un taglio che può apparire più giovanile me che è adatto a tutte le età. Fra quello che offriamo noi e gli altri locali, ce n’è davvero per tutti i gusti».