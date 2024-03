Valanga in Maniva lungo la Sp345, tra il rifugio Bonardi e il Crocedomini

Momenti di paura nel pomeriggio in Maniva quando lungo la Sp345 (ora ovviamente chiusa al traffico) solitamente percorsa da persone a piedi o che praticano lo scialpinismo e utilizzata sino a qualche giorno fa come pista di rientro di Maniva Sky, è caduta una slavina.

Da un costone che aggetta sulla strada si è infatti staccato un manto di neve dallo spessore di un metro e mezzo per una lunghezza di circa sei metri.

Sulla strada innevata sono caduti così una decina di metri cubi di neve fradicia e in un primo momento si aveva temuto che una persona fosse rimasta sepolta dalla slavina.

Immediatamente è scattato il presidio di sicurezza previsto per questi casi, ma l’Arva ha dato immediatamente un esito negativo. Il protocollo prevede anche l’intervento degli uomini del soccorso e dei carabinieri a servizio sulle piste, in questo caso i militari di Bagolino. Sul posto sono intervenute anche le unità cinofile di soccorso.

Come detto l’esito delle ricerche è stato negativo, mentre per precauzione è stata fatta levare in volo un’eliambulanza.

Il tratto in cui è caduta la slavina è in direzione dal rifugio Bonardi verso il passo Crocedomini. In questi giorni questa pista, come detto, era stata comunque chiusa a favore di un altro percorso di rientro meno esposto.

Al riguardo il servizio Meteomont dei Carabinieri aveva emesso per oggi il bollettino valanghe con pericolo 3 su 5. I Carabinieri Forestali peraltro hanno il campo di rilievo poco distante dal tratto in cui è caduta la slavina.