Vacanze di Natale a Iseo: tra mostre e pattinaggio sul ghiaccio

Le vacanze di Natale a Iseo dedicate alla cultura ed al tempo libero. La Fondazione l’Arsenale propone, fino al 3 febbraio, la mostra «Segni di memoria: traccia, tempo e identità» di tre artiste Federica Ferzoco, Federica Tavian Ferrighi e Marta Vezzoli, allestita nella galleria.

Attraverso i materiali fragili e delicati, tipici della ricerca di ciascuna, le tre tessono un racconto che interroga la condizione umana di esseri temporali e finiti, sospesi tra il desiderio di lasciare una traccia e l’inevitabile consapevolezza della nostra caducità, ragionando sulla presenza fuggevole e sull’assenza incontrastata. In questo delicato equilibrio, tra il passato che insiste e il presente, le loro opere, per certi versi così distanti nella tecnica, ma così vicine nell’essenza, invitano a riflettere su come questi segni non solo documentino l’esistenza, ma partecipino a tutti gli effetti alla costruzione dell’identità e memoria collettiva. La mostra è visitabile giovedì e venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 con ingresso libero. Chiuso il giorno di Natale e il 1 gennaio 2025. Per ulteriori informazioni www.fondazionearsenale.it.

Fino a lunedì 6 gennaio, la galleria del Castello Oldofredi ospiterà la mostra fotografica curata dal Gruppo Iseo Immagine «Foto dell’anno 2023» con fotografie individuate dalla Fiaf. I giorni e gli orari di visita sono da martedì a domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Chiuso mercoledì mattina e il giorno di Natale.

Dalla rassegna «Natale con gusto», appena terminata, rimarranno per le feste, fino al 12 gennaio, la pista di pattinaggio su ghiaccio posizionata in largo Dante e la giostra sul porto Gabriele Rosa, entrambe aperte dalle 9.30 alle 22.

Per il veglione di San Silvestro, la piazza ed il centro storico di Iseo rimarranno illuminati con le scenografiche luminarie che danno luce a tutta la piazza e lasciano in estasi i visitatori. I commercianti riuniti nell’associazione Nova Iseo hanno voluto creare un clima accogliente e festoso che continua anche dopo «Natale con gusto». Non ci sarà una festa in piazza organizzata ma, dopo il cenone che molti ristoranti propongono, ci sarà la possibilità di ritrovarsi per scambiarsi così gli auguri.