Va nel canale a prendere la palla, paura (a lieto fine) per una bambina a Trenzano

A lanciare l’allarme è stato il padre, che si è preoccupato non vedendo più la figlia nei dintorni

2 ' di lettura

Il canale in cui la ragazzina è caduta per prendere la palla -

Stava giocando con la palla insieme ai suoi fratellini nella campagna di Trenzano, non molto distante da casa e vicino a un canale irriguo, ma quando il padre non ha più visto la figlia, una ragazzina di 11 anni, è andato nel panico, lanciando immediatamente l’allarme al 112. Fortunatamente, a differenza di quanto accaduto anche di recente, soprattutto a seguito del maltempo che ha colpito tutto il Nord Italia nell'ultimo periodo, la ragazzina, di origini marocchine nata in Italia e di casa a Tr