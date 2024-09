Ustionato in acciaieria, l’operaio resta ricoverato in gravi condizioni

Ore di attesa e speranza nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale di Borgo Trento a Verona per l’operaio siderurgico di 48 anni rimasto ferito ieri a Ospitaletto nell’esplosione di un forno elettrico di fusione dell’acciaio.

L’uomo, 48 anni, di origini pachistane, riconosciuto esperto nel suo lavoro, residente a Ospitaletto e dipendente da 16 anni della «Asonext» è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata e secondo i medici sarebbe in condizioni stabili.

Intanto proseguono nello stabilimento di Ospitaletto le operazioni di verifica sulle cause dell’esplosione del forno, caso assolutamente non raro in questo tipo di tecnologia che abbina all’uso di enormi energie sviluppi altissimi di calore con temperature nell’ordine di oltre 2000 centigradi agli elettrodi di grafite.

Dai primi rilievi emergerebbe che tutte le procedure di sicurezza sarebbero state rispettate e che le lesioni da esposizione alla vampa della deflagrazione sarebbero state in parte minimizzate dai dispositivi di protezione indossati dall’operaio. La tuta ignifuga in alluminio lo avrebbe in parte protetto dai gas in temperatura usciti da crogiolo e siviera a seguito della detonazione.