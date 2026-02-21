Giornale di Brescia
Usava false identità, arrestato latitante a Brescia

Simone Bracchi
L’uomo, già noto per reati contro la persona, spaccio di stupefacenti, atti vandalici ed evasione, è stato individuato e fermato a Brescia dagli agenti durante l'attività di controllo nelle vicinanze della stazione ferroviaria
Controlli in stazione a Brescia (foto di archivio) - © www.giornaledibrescia.it
Avrebbe dovuto scontare 2 anni di reclusione in carcere, e invece era latitante da diverso tempo: nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato e portato in carcere un 49enne filippino, domiciliato a Brescia e irregolare sul territorio nazionale, che in questo periodo per sottrarsi al giustizia aveva usato diversi «alias».

Il provvedimento è stato adottato in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Brescia a seguito di un cumulo pene per circa 2 anni di reclusione.
L’uomo, già noto per reati contro la persona, spaccio di stupefacenti, atti vandalici ed evasione, è stato individuato e fermato in città dagli agenti durante l'attività di controllo nelle vicinanze della stazione ferroviaria.
Il malvivente, alla richiesta dei poliziotti di esibire i documenti, aveva spiegato di non averli. Una volta portato in Questura, gli agenti, a seguito del controllo documentale e delle informazioni contenute nella Banca Dati del Ministero dell’Interno, sono risaliti alla sua vera identità e hanno ricostruito il suo passato. Il questore Sartori ha disposto nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal Territorio nazionale, in modo tale da poter procedere alla sua espulsione dall’Italia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
latitanteBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario