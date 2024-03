Usa l’auto come «locker» della cocaina, spacciatore arrestato

Aveva ideato un sistema ingegnoso il 43enne spacciatore di cocaina arrestato, nuovamente, dalla Polizia Locale lunedì pomeriggio in via Chiusure. L’uomo, nato a Brescia nel 1981, infatti usava la sua auto come fermoposta: appoggiava le dosi in un portaoggetti vicino alla leva del cambio e poi lasciava la vettura aperta e dopo qualche minuto il suo cliente si sedeva al posto di guida, ritirava il suo pacchetto e se ne andava.

Gli agenti della Locale però avevano saputo che l’uomo, già arrestato in passato per episodi di spaccio di cocaina, era tornato in attività e, monitorandone l’abitazione, avevano subito notato i suoi frequenti passaggi tra la cantina e il parcheggio. Quando hanno visto alcuni tossicodipendenti già conosciuti salire sulla vettura per pochi secondi hanno capito che quello era il sistema di consegna. E sono intervenuti.

L’uomo, che vive nell’appartamento con la moglie e due figli, aveva allestito in cantina una piccola officina per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente, hashish e cocaina, mentre nell’armadio della camera da letto teneva la cassa con i suoi guadagni: al momento dell’arresto 5700 euro in contanti.

Nell’udienza per direttissima l’uomo ha spiegato di aver ripreso a spacciare dopo essere rimasto disoccupato. Il suo arresto è stato convalidato e per lui stabilita la condanna a 1 anno e 2 mesi di reclusione.