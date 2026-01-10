Urta la cuspide del guard rail in A4 e si ribalta: grave 27enne

Un 27enne bergamasco è ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo che nella notte è stato coinvolto in un grave incidente che si è verificato in A4.

Il giovane era al volante di una ford Ecosport quando, entrando nell'area di servizio Sebino Sud pochi minuti dopo le 3, nella carreggiata in direzione Venezia, ha urtato la cuspide del guard rail, si è ribaltato ed è finito violentemente contro un camion parcheggiato per la notte. Per estrarlo dall'abitacolo è stato necessario un lungo lavoro dei Vigili del fuoco e per trasportarlo rapidamente in ospedale è intervenuto l'elisoccorso da Sondrio