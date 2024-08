Urta contro i rulli dell’autolavaggio: la struttura gli crolla addosso

Non si è fatto male nessuno, ma il danno provocato è notevole. Tutta colpa di una manovra azzardata da parte di un’auto guidata da un turista di nazionalità tedesca che nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 agosto, poco prima delle 16, ha urtato contro i rulli dell’autolavaggio Apogas di Salò, in via Papa Paolo VI. Un impatto che ha provocato il cedimento dell’intera struttura, letteralmente crollata sull’auto del turista, rimasto intrappolato nell’abitacolo.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era fermato dal benzinaio per capire come tornare in albergo, perché non conosceva la strada. Avrebbe anche preteso di essere accompagnato: al diniego dell’operatore, è andato su tutte le furie, ha accelerato con il suo BMW X5 ed è finito addosso al lavaggio automatico, distruggendolo.

Per liberarlo, e rimettere in sicurezza l’area, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Salò.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale e un'ambulanza dei volontari Anc di Roé Volciano. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Restano i danni provocati alla struttura.