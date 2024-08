Urta con l’auto un ciclista e scappa, a Sirmione denunciato un turista

Denunciato per omissione di soccorso un turista del Nord Europa, che ha urtato un ciclista a Sirmione e non si è fermato. L’incidente risale a due domeniche fa quando un uomo, che stava percorrendo via Roma in bicicletta, è stato urtato da un’autovettura che lo seguiva.

Il ciclista, che si stava recando al lavoro, è caduto a terra e ha sbattuto la testa e la spalla. È stato immediatamente soccorso da un passante, mentre l’auto che l’ha urtato non si è fermata. Sul posto sono arrivate l’ambulanza e la pattuglia della Polizia locale: la vittima dell’incidente è stata trasportata in ospedale, anche se in condizioni non gravi, mentre gli agenti della Locale, guidati dal comandante Mauro Fezzardi, si sono messi sulle tracce dell’auto, raccogliendo testimonianze e visionando le telecamere dell’impianto di videosorveglianza.

Con pazienza e perizia i poliziotti sono risaliti a un suv con targa straniera, non certo un’auto rara a Sirmione in questo periodo di grande afflusso turistico.

Nei giorni scorsi finalmente un riscontro sul veicolo da rintracciare, che è stato fermato da una pattuglia mentre transitava nella penisola. All’uomo alla guida, un cittadino del Nord Europa che si è detto ignaro dell’accaduto, la Locale ha ritirato la patente e lo ha denunciato per omissione di soccorso.