Urago d’Oglio, agguato a un ragazzo: ferito a gamba e braccio da colpi d’arma da fuoco

Un agguato in piena regola, che sarebbe avvenuto a Calcio per concludersi a Urago d’Oglio, nel quale sono stati sparati almeno due colpi di arma da fuoco che hanno raggiunto un ragazzo 27 anni, rimasto ferito a una gamba e a un braccio.

È questo il primissimo bilancio di quanto avvenuto ieri sera dopo le 22 nel paese della Bassa. Da quanto è stato possibile apprendere è stato lo stesso giovane, di origine marocchina, ad avvertire i soccorsi: composto il 118 nelle vicinanze di un distributore di benzina lungo la Strada provinciale 2 che attraversa Urago, ha informato di essere stato raggiunto dagli spari che lo hanno colpito agli arti, a una gamba e a un braccio come accennato.

Immediatamente il personale sanitario è partito, comunicando parallelamente l’accaduto ai carabinieri della compagnia di Chiari.

Giunto sul luogo della chiamata l’equipaggio dell’ambulanza ha soccorso il giovane che, nonostante le ferite, non sarebbe in pericolo di vita ed è sempre stato vigile e cosciente. Nel frattempo anche i militari si sono precipitati sul posto e hanno subito cominciato a cercare di decriptare quanto accaduto: a tutti gli effetti sembrerebbe che il 27enne sia stato vittima di un agguato, non si sa ancora di preciso il motivo e se questo si stato messo in pratica da una o più persone.

Quel che pare assodato invece è che l’imboscata sia avvenuta in un luogo diverso da quello dove il giovane ha effettuato si è fermato sanguinante, verosimilmente a Calcio nella Bergamasca. La sparatoria si sarebbe perciò consumata lontano da Urago e mentre la persona si trovava alla guida della sua auto. Solo le indagini potranno però dire come sono andate davvero le cose e chi sia l’autore del gesto.