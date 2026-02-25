Spara a una donna con una pistola ad aria compressa: denunciato

Non voleva più ospitarla in casa e quando lei, insistente, si è presentata al citofono, le ha sparato con una pistola ad aria compressa. È stato denunciato dai carabinieri per lesioni aggravate il 42enne italiano che nel pomeriggio di ieri, in viale Cristoforo Colombo in città, ha sparato dal balcone contro una donna di 37 anni di origini marocchine che era solito ospitare in casa.

Come in molte altre occasioni la donna si è presentata al portone del condominio, ma questa volta il padrone di casa non intendeva ospitarla e ha deciso di non aprirle. Alle ripetute richieste di lei ha deciso di allontanarla usando un’arma ad aria compressa, di libera vendita.

La donna è stata trasferita alla vicina clinica Sant’Anna, dove è stata medicata e giudicata guaribile in sette giorni, mentre la pistola è stata sequestrata.