Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Spara a una donna con una pistola ad aria compressa: denunciato

Paolo Bertoli
Il fatto è avvenuto a Brescia: l’uomo, un 42enne italiano, non voleva più ospitare la 37enne marocchina a casa. Per la vittima la prognosi è di sette giorni
La pistola è stata sequestrata dai carabinieri
La pistola è stata sequestrata dai carabinieri
AA

Non voleva più ospitarla in casa e quando lei, insistente, si è presentata al citofono, le ha sparato con una pistola ad aria compressa. È stato denunciato dai carabinieri per lesioni aggravate il 42enne italiano che nel pomeriggio di ieri, in viale Cristoforo Colombo in città, ha sparato dal balcone contro una donna di 37 anni di origini marocchine che era solito ospitare in casa.

Come in molte altre occasioni la donna si è presentata al portone del condominio, ma questa volta il padrone di casa non intendeva ospitarla e ha deciso di non aprirle. Alle ripetute richieste di lei ha deciso di allontanarla usando un’arma ad aria compressa, di libera vendita.

La donna è stata trasferita alla vicina clinica Sant’Anna, dove è stata medicata e giudicata guaribile in sette giorni, mentre la pistola è stata sequestrata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
pistolalesioni aggravateBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario