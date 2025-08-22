Giornale di Brescia
Si apparta con un uomo e lo rapina con una pistola finta: denunciato

Paolo Bertoli
È accaduto tra Prevalle e Nuvolento: il giovane aveva conosciuto la vittima su un sito d’incontri, e l’aveva costretta a consegnargli tutti gli oggetti di valore
La pistola e gli altri oggetti sequestrati al giovane
Voleva avere un incontro clandestino a pagamento in una zona appartata a ridosso del fiume Chiese, tra Prevalle e Nuvolento. Si è trovato con una pistola puntata al volto, costretto a consegnare soldi, telefono e orologio.

Serata da incubo quella vissuta da un uomo della città che aveva contattato un ragazzo su un sito di incontri. I due si sono incontrati e si sono spostati in una zona appartata, ma a quel punto il giovane ha chiarito le sue intenzioni e si è fatto consegnare tutti gli oggetti di valore.

L’uomo però ha presentato denuncia ai carabinieri di Nuvolento, che seguendo le tracce elettroniche del telefono hanno individuato il rapinatore. Il soggetto è stato denunciato e la pistola, rivelatasi poi una riproduzione, è stata sequestrata mentre la refurtiva restituita al legittimo proprietario.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
pistolarapinadenunciatoPrevalleNuvolento
