Cade da un albero a Gavardo: 72enne al Civile con l’elisoccorso

La macchina dei soccorsi si è attivata poco prima delle 9.30 di questa mattina, venerdì 22 agosto, per prestare soccorso a un uomo di 72 anni rimasto ferito a Limone di Gavardo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano si trovava a circa cinque metri d’altezza, arrampicato su un albero che stava presumibilmente tagliando, quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo.

Immediata la chiamata ai soccorsi, intervenuti con un’ambulanza dei GvG di Salò, l’automedica di Gavardo, l’elisoccorso di Brescia e i Vigili del Fuoco di Salò. L’uomo, non in pericolo di vita, è stato elitrasportato al Civile di Brescia in codice giallo.