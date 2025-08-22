Giornale di Brescia
﻿CronacaValsabbia

Cade da un albero a Gavardo: 72enne al Civile con l’elisoccorso

Erik Fanetti
L’uomo è precipitato da un’altezza di circa cinque metri, ma non è in pericolo di vita
L'elisoccorso che ha trasportato l'uomo al Civile - © www.giornaledibrescia.it
AA

La macchina dei soccorsi si è attivata poco prima delle 9.30 di questa mattina, venerdì 22 agosto, per prestare soccorso a un uomo di 72 anni rimasto ferito a Limone di Gavardo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano si trovava a circa cinque metri d’altezza, arrampicato su un albero che stava presumibilmente tagliando, quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo.

Immediata la chiamata ai soccorsi, intervenuti con un’ambulanza dei GvG di Salò, l’automedica di Gavardo, l’elisoccorso di Brescia e i Vigili del Fuoco di Salò. L’uomo, non in pericolo di vita, è stato elitrasportato al Civile di Brescia in codice giallo.

