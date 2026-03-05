Uno a uno: parte il censimento degli alberi a Desenzano

Gli alberi non sono tutti uguali, e non tutti stanno bene. Per questo il Comune di Desenzano ha deciso di contarli e verificarli uno per uno, avviando un censimento completo del patrimonio arboreo urbano. Un lavoro tecnico affidato ad agronomi e forestali incaricati dall’Amministrazione, che nelle prossime settimane passeranno al setaccio viali, parchi e aree pubbliche.

L’obiettivo non è solo sapere quanti alberi ci sono, ma in che condizioni si trovano: stato fitosanitario, stabilità, eventuali criticità strutturali. Una fotografia aggiornata che servirà a programmare interventi di manutenzione con criteri meno episodici e più scientifici.

«Il rilievo rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e valorizzare il patrimonio verde della città», afferma il sindaco Guido Malinverno. «Parallelamente consentirà di pianificare in modo puntuale e responsabile gli interventi necessari alla messa in sicurezza delle alberature, con particolare attenzione alla tutela della pubblica incolumità».

Il tema non è secondario in una città dove il verde urbano ha un peso paesaggistico evidente ma anche una funzione ambientale e climatica. Il censimento diventa così la base tecnica per decidere dove intervenire, quali esemplari monitorare con maggiore attenzione e dove programmare eventuali sostituzioni o nuove piantumazioni.

Un passaggio amministrativo, certo, ma anche un cambio di metodo: conoscere prima di intervenire, prevenire prima che gestire l’urgenza.