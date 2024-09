Università Cattolica: in 390 per il test di Scienze della formazione primaria

Si sono presentati in 390 per 250 posti disponibili solo per il primo anno. Il Brixia forum ha ospitato stamattina il test di ammissione per Scienze della formazione primaria dell’Università Cattolica.

Gli iscritti, soprattutto dal Bresciano e dal Mantovano, sognano di diventare maestri. Alle 11 in punto sono iniziate le procedure propedeutiche; poi il test vero e proprio: 80 domande (40 di competenza linguistica e ragionamento, 20 di cultura letteraria, storico-sociale e geografica e 20 di area matematico-scientifica) alle quali rispondere in massimo 150 minuti (70 minuti il tempo minimo).

I candidati, convocati alle 9.30 e alle 10.30 per facilitare le operazioni di riconoscimento e di accompagnamento al posto assegnato, hanno trovato sul tavolo il test, la busta nella quale sono stati assicurati i dati personali, i codici a barre da applicare al test, un pennarello e una bottiglia d’acqua.

I test erano randomizzati, le domande, quindi, erano uguali per tutti, ma non nella stessa posizione, così da scoraggiare la copiatura.Tra partecipanti al test, alcuni di 19 anni altri già nel mondo del lavoro, ma con la voglia di cambiare vita o crescere professionalmente, anche alcuni che partecipavano al test per accedere al secondo anno (7 posti) o al terzo (28 posti).