Martedì l’«UniBs street party» a Brescia: sarà in via Brianze

Musica, giochi e cibo dalle 16 alle 23. Il rettore Castelli: «Così apriamo l’ateneo alla città»

Il rettore Castelli con alcuni degli studenti che hanno organizzato l'evento - © www.giornaledibrescia.it

Si chiama «UniBs street party» e occuperà proprio una strada della città per «far comunità e far entrare - per dirla con le parole del rettore Francesco Castelli - gli studenti nella città». Il programma La prima festa dell’ateneo è stata fissata per martedì 17 settembre dalle 16 alle 23 in via Branze. In programma tornei sportivi, musica, giochi, il benvenuto alle matricole, la vetrina per le associazioni studentesche e i servizi dell’università, parkour, djset e, ovviamente, cibo. Una serie po