«Un’emozione da brividi cantare per la libertà»

Enrico Danesi

La bresciana Augusta Trebeschi stasera si esibirà con una band di 1000 elementi

Augusta Trebeschi - Foto tratta dalle storie Instragram di Augusta Trebeschi

Un’installazione a cielo aperto di quattro km, lungo quello che fu il tracciato del Muro di Berlino, che stanotte vibrerà di musica. Sarà questo il momento culminante delle celebrazioni per il 35esimo anniversario della rivoluzione pacifica che condusse alla fine della dittatura comunista e alla caduta del famigerato Muro che segava in due la capitale tedesca: un evento epocale che coinvolge Rockin’1000-The Biggest Rock Band on Earth, il progetto musicale di matrice italiana che nel 2015 reclutò