Una vista meravigliosa per Yana: inaugurata la panchina rossa

Una panchina rossa con una vista meravigliosa, per Yana Malaiko e per tutte le donne che come lei non ci sono più. Affaccia sui vigneti dell’azienda agricola Perla del Garda a Lonato l’installazione inaugurata questa mattina alla presenza del padre di Yana, Olek, e dei rappresentanti dell’associazione nata nel nome della 23enne, uccisa dal suo ex ragazzo nel gennaio del 2023. Il suo corpo era stato ritrovato nei campi tra Castiglione e Lonato.

La nuova panchina rossa è stata fortemente voluta dall’associazione Yana (che sta anche per «You are not alone») e dal Comune di Lonato, e parimenti sostenuta da Coldiretti, presente con il presidente nazionale Ettore Prandini, le presidenti di Coldiretti Brescia Laura Facchetti e Donne Coldiretti Nadia Turelli. A fare gli onori di casa la titolare della Perla del Garda Giovanna Prandini. Presente anche la Consigliera di Parità Annamaria Gandolfi.

Olek Malaiko ha ringraziato per il sostegno di questi mesi e si è detto «triste, perché mia figlia non c’è più, ma speranzoso perché tante persone stanno combattendo la guerra contro la violenza sulle donne insieme a noi».