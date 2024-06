Una ventina di escursionisti tratti in salvo sulla ferrata delle Sasse

Sono dovute intervenire le squadre del Soccorso Alpino della Valle Sabbia, della Valle del Chiese e i Vigili del fuoco trentini e bresciani, nella giornata di ieri, per soccorrere un gruppo di escursionisti in difficoltà sui sentieri dell’Eridio, causa il maltempo che per alcune ore ha imperversato sulla zona.

Un intervento che si è concluso in serata con il rientro di tutti quanti alle loro abitazioni, per fortuna illesi, solo molto spaventati.

È successo che una ventina di escursionisti, tra adulti e ragazzi, nel primo pomeriggio si sono trovati in difficoltà sulla ferrata delle Sasse, quella lunga alcuni chilometri che si sviluppa per lo più a pochi metri dal livello del lago, fra la località Vesta e la frazione trentina di Baitoni.

A causa delle condizioni atmosferiche avverse, gli escursionisti non riuscivano più ad andare né avanti né indietro e si sono bloccati a circa 400 metri di quota. In realtà all’arrivo dei soccorsi erano riusciti tutti quanti a uscire dalla ferrata. Sono stati raggiunti, valutati per le condizioni di salute ed accompagnati al sicuro.