Una serata di alta moda e arte per sostenere i servizi sanitari a Gaza

L’alta moda, la musica e l’arte si fondono per farsi portatori di pace. Con lo sguardo e il cuore rivolti alla Palestina, dove l’orrore della guerra sta devastando le vite di migliaia di innocenti, sabato 25 maggio alle 20 al Museo Santa Giulia di Brescia andrà in scena una serata di eleganza e bellezza, patrocinata dal Comune di Brescia: lo scopo è raccogliere fondi a sostegno dei servizi sanitari a Gaza. «Può sembrare un contrasto - spiega Iyas Ashkar, consigliere comunale e organizzatore -, ma la comunità palestinese di Brescia, che in questo momento difficile è molto unita, ha scelto di coinvolgere la città in questa serata in cui la creatività incontra la speranza. Speriamo partecipino in molti».

Per prendere parte alla serata – che sarà condotta dall’attrice Sara El Debuch – è possibile acquistare i biglietti nei ristoranti del centro Dukka (via Musei 9/B) e I Nazareni (via Gasparo da Salò 22), oppure scrivere al numero Whatsapp 339.8167352.

Nel chiostro di San Salvatore sfilerà la collezione di alta moda dello stilista palestinese Jamal Taslaq, che 25 anni fa ha aperto il suo atelier nel cuore di Roma e che ha collaborato con grandi nomi come Raffaella Curiel, Elie Saab, Renato Balestra e Zuhair Murad. La serata sarà poi accompagnata dalla musica dei parigini Galilee Quartet, quartetto d’archi composto dai fratelli palestinesi Omar, Mostafa, Tibah e Gandhi Saad.

Ci sarà anche una mostra mercato d’arte alimentata da oltre 30 artisti bresciani: le opere saranno in vendita e il ricavato sarà sempre devoluto ai medici che operano a Gaza.