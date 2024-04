Una insolita passeggiata nel cuore di Brescia accanto ai giganteschi Irish Wolfhound

Una passeggiata a sei zampe nel cuore di Brescia. È quella organizzata per domenica 28 aprile da Irish Wolfhound Italia, il gruppo di appassionati che riunisce padroni o semplicemente amanti dei meravigliosi e giganteschi levrieri irlandesi.

Un’occasione per scoprire la città in una dimensione insolita e che proporrà a tutti i partecipanti (con o senza cani al seguito) una camminata a tappe studiata per toccare i luoghi salienti della storia cittadina. Per ogni luogo simbolo (da piazza Loggia a porta Bruciata, dalla Strada del soccorso al Castello, dal Santa Giulia a Foro romano, dal Broletto al Duomo Vecchio) il Cicerone del gruppo proporrà in poche pennellate le suggestioni storiche del posto, tra tradizioni, usanze e curiosità.

L’appuntamento

Appuntamento alle 9.30 in piazza Vittoria. Il Falcone d’Italia sarà la tappa dove, finita la visita al Castello, ci si fermerà per la pausa pranzo. Ridiscesa dal colle Cidneo per la seconda parte e a metà pomeriggio ritorno in piazza Vittoria.

La locandina della passeggiata

La passeggiata torna quest’anno nuovamente a Brescia, ma l’appuntamento, nel corso del tempo ha toccato anche altre città italiane. L’intento è sempre quello di creare occasioni per incontrarsi e condividere la passione per cani che non passano inosservati. I maschi raggiungono un’altezza minima di 79 cm mentre le femmine almeno 71. Caratterialmente sono gentili, tranquilli, intelligenti e chi li possiede racconta che sono docili e facili da addestrare. Hanno la tendenza ad affezionarsi alle persone di casa e sono molto dolci, amorevoli con tutti i membri della famiglia. Proprio per queste caratteristiche l’Irish Wolfhound si trova a proprio agio nei ritmi di una comune vita domestica, anche se ama gli spazi aperti dove muoversi.