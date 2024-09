Una bomba a mano all’isola ecologica, artificieri al lavoro

All’isola ecologica di via Gatti spunta una bomba a mano: artificieri dell’Esercito di nuovo a Brescia. L’ordigno è stato rinvenuto questa mattina, non è chiaro al momento chi l’abbia portato. Come previsto in questi casi, trattandosi di residuato bellico, sono stati allertati gli specialisti del Genio di Cremona, che sono intervenuti nel primo pomeriggio con il consueto dispositivo di sicurezza al seguito.

Gli artificieri del Decimo Reggimento hanno dunque prelevato la bomba a mano, risalente alla Prima Guerra Mondiale, e potuto appurare che conservava intatto tutto il proprio potenziale esplosivo. L’hanno dunque trasferita in un luogo sicuro, in attesa del brillamento che avverrà nei prossimi giorni.