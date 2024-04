Un pic nic in stile ottocentesco al parco comunale di Verolanuova

L’appuntamento è per domenica 12 maggio, dalle 10 alle 18: previsto un omaggio per chi si presenterà in abiti d'epoca, il più votato riceverà un premio

Si rinnova l'appuntamento con il «Pic Nic d'epoca - Le déjeuner sur l'herbe», organizzato dall'Associazione «E20 Al parco» con il patrocinio del Comune di Verolanuova. Domenica 12 maggio, dalle 10 alle 18, il parco comunale Angelo e Lina Nocivelli di Verolanuova si animerà di figuranti e rievocatori, acconciati e truccati in stile ottocentesco dalle studentesse del Cfp di Verolanuova. Verranno organizzati giochi storici come croquet, anelli, birilli e volano, con la presenza di carrozze d'epoca di Vanni Barbieri e Vittorio Presti, del Circolo degli scacchi di Ghedi e di un gruppo di pittori. Sarà inoltre possibile partecipare al concorso fotografico «Tre scatti '800 Style», aperto ai fotografi amatoriali. È previsto un omaggio per chi si presenterà in abiti d'epoca: alle 17 verrà premiato il più votato dal pubblico e da una giuria di esperti. Gli organizzatori fanno sapere che è possibile noleggiarne uno dalla signora Stefania, contattabile al numero 3383646585. Per ulteriori informazioni il numero di riferimento è 351817610, mentre l'indirizzo mail è e20alparco@gmail.com. Dettagli sull'evento anche sulle pagine Facebook e Instagram.

