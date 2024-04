Un decalogo in video per le regole di sicurezza da seguire nei cantiere stradali

Un decalogo che spiega con dieci video le regole di sicurezza da seguire nei cantieri stradali in altrettante situazioni critiche. Lo hanno preparato A2A Ciclo Idrico e Eseb, l’Ente sistema edilizia Brescia in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro di domenica prossima.

Le due realtà lavorano assieme da tempo sulla sicurezza. Già nel 2022 organizzarono lezioni in aula e simulazioni con un cantiere preparato nella sede di Eseb per gli oltre trecento lavoratori delle aziende appaltatrici di A2A Ciclo Idrico e furono effettuate settanta osservazioni sul posto grazie al Patto per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nel 2023 sono stati fatti un corso a tecnici delle imprese e un’altra campagna di osservazione. Nella prima del 2022, le 71 osservazioni di cantiere ne hanno viste 66 con fattori di rischio pari al 93% dei cantieri. Nel 2023, su 65 cantieri osservati, ne sono stati rilevati 33 con fattori di rischio pari al 50%.

C’è stato quindi un miglioramento nella sicurezza. Ora il decalogo coinvolgerà i preposti delle imprese appaltatrici che avranno una formazione e con duecento sopralluoghi. Un pannello con il decalogo sarà messo nei cantieri e inquadrando il Qr code si apriranno le dieci pillole, ciascuna da tre minuti, in sei lingue, italiano francese, inglese, rumeno, albanese, arabo: tra i lavoratori infatti ci sono ormai moltissimi stranieri.

«Le sei lingue corrispondono al 95% delle etnie che lavorano nei nostri cantieri», spiega Paolo Bettoni, presidente di Eseb. Il decalogo sarà caricato sul canale Youtube di Eseb e di A2A e quindi la platea potenziale sono i 18mila lavoratori iscritti alla Cape, la Cassa assistenziale paritetica edile. Tullio Montagnoli, amministratore delegato A2A Ciclo Idrico ricorda quanto sia fondamentale «affiancare i nostri appaltatori e le loro maestranze per costruire assieme un percorso sulla sicurezza. Tutti coloro che lavorano sulla strada, non solo per A2A, potranno vederlo e utilizzarlo. Siamo passati dai 14mila-15 mila investimenti del 2015 agli 80 mila attuali. Per cui il numero di cantieri è aumentato e così la platea dei lavoratori».

Alle imprese sarà inoltre data una patente a colori, ciascuno corrispondente ai gradi di rischio in tema di sicurezza. Germano Zanini coordinatore tecnico di Eseb, che già aveva preparato un decalogo per i propri cantieri precisa: «In due anni abbiamo raccolto dati nei cantieri di A2A Ciclo idrico e delle nostre imprese che effettuano questo tipo di lavori. Ci siamo concentrati sulle problematiche trasversali e abbiamo pensato di preparare uno strumento facilmente fruibile dal datore di lavoro e dai lavoratori più o meno esperti. Ciascun video riguarda una situazione critica: il cantieramento, la gestione dei macchinari, l’interferenza con macchine e attrezzature stradali o con i mezzi in movimento, lo scavo, le attrezzature di sollevamento, la protezione delle aperture, gli impianti elettrici temporanei, la movimentazione manuale dei carichi, le operazioni svolte in spazi confinati e l’organizzazione dall’emergenza».