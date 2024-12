Un centro commerciale anni ’90 da Carme: a Brescia c’è Vintail

Sarà Carme, lo spazio espositivo in via delle Battaglie a Brescia, a ospitare il 14 e 15 dicembre 2024 il Vintail Supermarket, evento natalizio patrocinato dal Comune e dall’assessorato alle Attività produttive, al turismo e alla transizione digitale. L’iniziativa, organizzata da Vintail in collaborazione con Mesceria Selvatica e Carme, propone un’esperienza che richiama l’estetica dei centri commerciali degli anni ’90, reinterpretandola in chiave moderna.

Il mercato

Il Vintail Supermarket si propone come un mercato dedicato a oggetti vintage, arte, accessori e abbigliamento. Gli espositori, provenienti da diverse parti d’Italia, offriranno una selezione di prodotti pensata per chi cerca regali natalizi originali.

L’area food, curata da Mesceria Selvatica, arricchirà l’evento con un’offerta gastronomica che include calici di vino e piatti da degustare.

L’iniziativa si svolgerà presso gli spazi di Carme – l’ex chiesa dei santi Filippo e Giacomo – con ingresso libero. Gli orari di apertura sono dalle 11 alle 20 per sabato 14 dicembre e dalle 10 alle 19 per domenica 15 dicembre.