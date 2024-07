Un anno dopo il nubifragio com’è la situazione a Mazzano e Ciliverghe

Nadia Lonati

A quasi 365 giorni di distanza c’è chi ancora non ha potuto fare ritorno a casa

Com'era e com'è: il condominio di Ciliverghe con il tetto scoperchiato dalla tromba d'aria del 21 luglio 2023 e come si presenta oggi - © www.giornaledibrescia.it

L’ultima colazione tra quelle mura che vivevano quotidianamente l’hanno fatta ormai dodici mesi fa e anche domenica, ad un anno esatto dal violentissimo nubifragio che in poco più di dieci minuti ha spazzato via il tetto della loro casa e la sicurezza degli spazi domestici, saranno costretti a farla altrove. Perché la palazzina in cui vivevano, sebbene per lo più ripristinata, non è ancora agibile, e con ogni probabilità non lo sarà almeno fino a settembre. A quasi 365 giorni di distanza dalla t