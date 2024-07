Un albero è caduto in via del Castello e ha danneggiato un’auto

Un albero è caduto in via del Castello a Brescia, schiantandosi a terra e danneggiando un’automobile parcheggiata lungo la via, per fortuna senza nessuno a bordo. La cause del cedimento sono ancora da ricostruire, ma ad una prima parziale analisi le radici sembravano piuttosto malconcie.

Solo un grande spavento, dunque: nessuna persona è stata coinvolta.

Le radici dell'albero, poi rimosso dai Vigili del fuoco - © www.giornaledibrescia.it

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno rimosso la pianta dalla carreggiata consentendo alla viabilità di tornare alla normalità.