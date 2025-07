Ultraleggero caduto, aperto fascicolo per omicidio colposo

La procura della Repubblica di Brescia, nella persona del sostituto Giovanni Tedeschi, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, nel tentativo di fare luce sulle cause dello schianto sull’asfalto della Corda Molle dell’ultraleggero sul quale viaggiavano il 75enne avvocato milanese Sergio Ravaglia e la sua compagna Anna Maria De Stefano.

Il consulente

In giornata a Brescia arriverà un consulente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, organo deputato alla ricostruzione delle dinamiche e delle cause degli incidenti aerei. A lui la procura chiederà una preliminare valutazione dei resti del velivolo al fine di stabilire se una consulenza tecnica sia o meno possibile.

Il modello del velivolo, un Promecc Freggia RG della Aerospace del Salento

Sotto la lente degli inquirenti anche lo stato della manutenzione del Freccia Rg sul quale viaggiavano l’avvocato milanese, che dell’aereo era pilota e proprietario, e la sua compagna.